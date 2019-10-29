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"مكاريوس وباسيليوس" يترأسان قداس ذكرى حادث دير الأنبا صموئيل
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:35 م
ماريان رسمىطباعة
يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل الثانى، يوم السبت 2 نوفمبر بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، ويوم الجمعة 8 نوفمبر بدير الأنبا صموئيل.
ويشارك بالحضور عدد كبير من الرهبان والكهنة، بالإضافة لحضور أسر الشهداء.
ويشارك بالحضور عدد كبير من الرهبان والكهنة، بالإضافة لحضور أسر الشهداء.