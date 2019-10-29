"مكاريوس وباسيليوس" يترأسان قداس ذكرى حادث دير الأنبا صموئيل

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل الثانى، يوم السبت 2 نوفمبر بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، ويوم الجمعة 8 نوفمبر بدير الأنبا صموئيل.



ويشارك بالحضور عدد كبير من الرهبان والكهنة، بالإضافة لحضور أسر الشهداء.

