المجر تشجع مواطنيها على زيادة الإنجاب مقابل 30 ألف يورو

أعلنت حكومة المجر برئاسة فيكتور أوربان أنها ستقدم حوافز مالية للآباء الراغبين في الإنجاب، وقروض تشجيعية تبلغ 30 ألف يورو.



ويبلغ عدد سكان هذه الدولة، التي تقع في وسط أوروبا، حوالي 10 ملايين نسمة، وفقا لتعداد عام 2018، وهي تحتل بذلك المرتبة الـ 83 بين دول العالم.



وتبلغ الكثافة السكانية في المجر حوالي 107.7 في الكيلومتر المربع، مما يجعلها تحل في المرتبة 109 عالميا. وتدل الإحصائيات على أن حوالي 15% من السكان لا تزيد أعمارهم على 14 عاما.