"الإحصاء": إضافة 900 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد البطاقات التموينية الذكية ارتفع لـ 21.9 مليون بطاقة حتي مايو من عام 2019 مقابل 21 مليون بطاقة تموينية في العام السابق، بزيادة قدرها 900 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني بلغ 64.8 مليون مستفيد حتى شهر مايو من عام 2019 مقابل 67.9 مليون مستفيد في الشهر نفسه من العام السابق، بعد استبعاد أكثر من 3 ملايين شخص من منظومة الدعم التمويني، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.



وأضاف الإحصاء، أن إجمالي عدد المحاضر المحررة بمعرفة أجهزة الرقابة انخفضت إلى 35.8 ألف محضر خلال شهر مايو 2019 مقارنة بحوالى 42.3 ألف محضر خلال الشهر نفسه من عام 2018، بتراجع قدره.



وسجلت مخالفات المواد البترولية والأسواق أكبر تراجعًا من حيث عدد المحاضر المحررة بمعرفة الأجهزة الرقابية بعد أن تقلص عددها من 21.9 ألف محضر خلال شهر مايو من عام 2018 لـ 12.3 ألف محضر خلال الشهر نفسه من عام 2019.



وفي المقابل، سجل عدد المحاضر المحررة ضد مخالفات المخابز ارتفاعًا إلى 23.4 ألف محضر خلال مايو 2019 مقابل 20.4 ألف محضر خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع عدد المحاضر ضد مخالفات المطاحن من 33 لـ 34 محضرا خلال فترة المقارنة ذاتها.