حظك اليوم..برج الجدى الأربعاء 30 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:-



مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من القوس أمر معاكس لا يخدم مصالحك لذلك تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.



عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة فلا تتردد.



صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.