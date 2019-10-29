"أبل" تحدث نظام تشغيل "آي أوه إس 13.2"

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديث نظامها التشغيلي الشهير "آي أوه إس 13.2" الذي يقدم عددا من المميزات الجديدة مثل دعم كاميرا "ديب فيوجن" الخاصة بهاتفي "آي فون 11" و"آي فون 11 برو"، إلى جانب ميزة التوافق مع سماعات أذن "آير بودس برو" وأجهزة "بيتس سولو برو".



كما أصدرت الشركة تحديث نظام تشغيل أجهزة التليفزيون الذكية "تي في أوه إس 13.2".



يشار إلى أن نظام تشغيل "آي أوه إس 13" عانى طريقا صعبا منذ إطلاقه في 19 سبتمبر الماضي، حيث زعمت تقارير نشرت على نطاق واسع أنه نظام "ممتلئ بالثغرات" و"غير مطور بشكل نهائي"، ليشهد بعدها النظام إطلاق مجموعة من التحديثات بوتيرة سريعة.



وقالت الشركة إنه بالإضافة إلى ميزة التوافق مع سماعات أذن "آير بود"، يجلب التحديث "آي أوه إس 13.2" تحسينا مهما لكاميرا "ديب فيوجن" الخاصة بهواتف "آي فون 11" و"آي فون 11 برو" والتي تعتمد على تقنية التصوير الحوسبي لتحسين إعدادات التصوير في ظروف الإضاءة المتوسطة، حيث تعمل كليا في الخلفية وتفعّل تلقائيا بحسب ظروف الإضاءة.



كما يقدم التحديث ميزة خيار التسجيل لمنصة المساعد الرقمي الشخصي "سيري" التي تسمح للمستخدم بتقرير ما إذا كانوا يرغبون في مشاركة التسجيلات الصوتية لاستعلامات "سيري" مع مطوري "أبل" بغرض تحسين المنتج.. وكانت ميزة خيار مشاركة التسجيلات واحدة من المميزات الجديدة في نظام تشغيل "تي في أوه إس 13.2" الذي يحصل على تحديث قبيل إطلاق "أبل تي في بلس" في الأول من نوفمبر المقبل.



التحديث يقدم أيضا أيقونات تعبيرية تتضمن فئات جديدة مثل الأغذية والحيوانات والأشخاص ذوي الإعاقة.



ويستطيع المستخدمون تنزيل التحديث عبر الدخول على قسم إعدادات عامة"تحديث النظام".