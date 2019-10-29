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منوعات

"أوبر" تتجه للتوسع في الخدمات المالية عبر أوبر موني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أنشأت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي في العالم، قسما جديدا يدعى "أوبر موني" لتسهيل التعامل مع أعمال خدماتها المالية المتنامية.

وقالت الشركة - في بيان - إن المجموعة ستشرف على كل شيء من عروض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم، إلى المحافظ الرقمية للسائقين، وحتى المنتجات التي يستخدمها السائقون للحصول على أموالهم في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن القسم الجديد سيمنح سائقي"أوبر" طريقة محسنة لتحصيل أجرة الرحلات فوريا، حيث أنه عادةً ما ينتظر السائقون إما الدفعات الأسبوعية أو السحب النقدي باستخدام ميزة تسمى "إنستانت باي"، لكن يمكن الآن للسائقين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص مثل موصلي طلبات الطعام "أوبر إيتس" الوصول في الوقت الحقيقي إلى أرباحهم بعد كل رحلة عبر حساب "أوبر ديت".

وقالت "أوبر" إن المحفظة الرقمية التي ستسمح للسائقين بسهولة تعقب المكاسب التي يحققونها ومتابعة سجل المصروفات وإدارة ونقل أموالهم، واكتشاف منتجات "أوبر" المالية الجديدة في مكان واحد، ستنطلق داخل تطبيق "سائقي أوبر" خلال الأسابيع القادمة.

كما ستعيد الشركة إطلاق بطاقتها الائتمانية الخاصة، التي قدمتها لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.
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