حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 30 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: أفكار جيدة قد تلمع في رأسك، وتتغير بعض الأوضاع القاتمة وتضيء على مسألة خاصة جدًا.



عاطفيًا: تتحلى بشجاعة وإقدام وحماسة، تناقش بوضوح وتطرح أفكارًا لامعة، يخضع لإرادتك الشريك وتكون النجم القائد، وتعرف تغييرات لمصلحتك.



صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.