رئيس البرلمان اللبناني: ما يحدث في البلاد ليس طائفيا

دعا رئيس البرلمان اللبناني زعيم حركة "أمل"، نبيه بري، إلى تهدئة فورية في البلاد، معتبرا أن ما يحصل من تطورات "ليس موضوعا طائفيا وهو غير مذهبي بالمطلق".



وجاءت تصريحات بري في حديث لقناة NBN، على خلفية إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه قدم استقالته للرئيس ميشال عون بعد "الوصول إلى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة".



ورحب مشاركون في الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو أسبوعين، باستقالة الحريري مطالبين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها. فيما أقدم مناصرو تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري على قطع بعض الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على خطوته.



وشملت مطالب المتظاهرين رحيل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن استعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري، ومحاسبة المفسدين.



وعلقت وزيرة الداخلية اللبنانية رايا الحسن، على استقالة الحريري مشيرة إلى أنها كانت ضرورية لمنع الاقتتال الأهلي في البلاد، خاصة نظرا إلى اشتباكات وقعت في وسط بيروت بين المحتجين ومناهضين للاحتجاجات استدعت تدخل قوات الأمن.