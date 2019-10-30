"فيسبوك" تطلق أداة جديدة لدعم الصحة الوقائية للمستخدمين

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أداة جديدة تدعم الصحة الوقائية لمستخدمي شبكتها الاجتماعية عبر السماح لهم بالحصول على إشعارات تنبيهية مخصصة حول الفحوصات الطبية واللقاحات.



وقالت الشركة - في بيان - إن الأداة الجديدة التي تحمل اسم "بريفينتاتيف هليث" (الصحة الوقائية) تركز على حصول المستخدمين على معلومات تخص فحوصات السرطان والفحوصات القلبية واللقاحات الخاصة بالأنفلونزا - وجميعها إجراءات يمكن أن تكون منقذة لحياة الإنسان حال امتلاكها في الوقت المناسب.



وتحتاج الأداة الجديدة، التي تتوفر حاليا فقط لمستخدمي شبكة "فيسبوك" الاجتماعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فقط إلى معرفة عمر المستخدم وجنسه من صفحته الخاصة على "فيسبوك" لتقدم له قائمة بالفحوصات الموصى بها له.



يشار إلى أن الأداة الجديدة هي ثاني مبادرات "فيسبوك" التي تستهدف القطاع الصحي، حيث سبقتها أداة تسهيل إدارة الحملات المحلية للتبرع بالدم التي انطلقت في يونيو 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاقها في الهند.