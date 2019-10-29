عميد "تكنولوجيا الصناعة والطاقة": 60% من الدراسة تطبيقية

قال الدكتور عبده عبدالفتاح، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن النظام بالجامعة الجديد أبهر زملائه الأكاديميين، من حيث الإمكانيات والمعامل المتقدمة التي تحاكي أحدث وسائل التكنولوجيا، وتقدم الجانب العملي الذي نفتقده، فضلًا عن محاضرات توجيه للطلبة لاختيار التخصص المناسب.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم": "ما يدرسه الطالب في الجامعة يحاكي ما يطلبه سوق العمل مباشرة".



ولفت إلى أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بها 4 برامج دراسية، الأول هو الميكاترونكس، وهو خليط بين الدراسة الكهربية والإلكترونية والميكانيكية، وهو مؤهل مطلوب في كل المصانع الإنتاجية.



وأوضح أن البرنامج الثاني برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتعلم الطالب عمليًا كيفية الحصول على الطاقة من الرياح والمياه والشمس، ويتدرب على الأجهزة وتشغيلها والتحكم فيها، مشيرًا إلى أن 60% دراسة تطبيقية، و40% نظرية.



