إيبارشية السويس تبدأ احتفالات عيد مارجرجس 9 نوفمبر

تبدأ إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، نهضة عيد تكريس أول كنيسة باسم القديس مارجرجس بفلسطين في 16 نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن تبدأ الإيبارشية الاحتفالات بداية من يوم 9 نوفمبر وتختتم الاحتفالية فى يوم عيد القديس 16 نوفمبر، بمطرانية السويس للأقباط الأرثوذكس فى السويس.



ويشمل برنامج الاحتفال على مدار الأسبوع عدة فقرات روحية، وتستضيف الإيبارشية خلاله عدد من الأساقفة والكهنة.