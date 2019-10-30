حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 30 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-

مهنيًا: حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك

عاطفيًا: لن تتأثر العلاقة المتينة بفتور الأجواء، ولا أنصح بعلاقة جديدة، المهم هو المحافظة على استقرار الأوضاع ورعايتها.

صحيًا: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلبًا على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.