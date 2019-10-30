حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 30 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود، ويتيح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.



عاطفيًا: تتعزز الشعبية وتتدفق الإيجابيات، تعرف لقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة، باستطاعتك العمل على إيجاد الحلقة الضعيفة في سلسلة عواطفك أو حياتك الزوجية.



صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل، إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحيًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.