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الصحة

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:07 م
الاكتئاب
الاكتئاب
وكالات
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أظهرت دراسة علمية أجريت مؤخرا في جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين، أن العقاقير المستخدمة للحد من الالتهابات، مثل مسكنات التهاب المفاصل، والأوميجا 3 أكثر فعالية بنسبة 80% في القضاء على أعراض الاكتئاب من حبوب مضادات الاكتئاب، وتتوفر هذه الأدوية بدون وصفة طبية والتي أظهرت فاعلية كبيرة في الحد من أعراض الاكتئاب.

ويعتقد الخبراء المشرفون على الدراسة، أن العقاقير المضادة للالتهابات ومسكنات الألم والاوميجا 3 يمكنها أن تحد من أعراض الاكتئاب، وهو رد فعل الجسم عندما يصيبه، التوتر وسوء التغذية، وعدم التركيز، والعزلة.

وأكد الباحثون، أنهم قاموا بمراجعة بيانات أكثر من 1600 شخص، الذين يتناولون بشكل أساسي مكملات أوميجا 3 مثل حبوب زيت السمك وأيضًا أدوية أخرى مضادة للالتهابات، وبعض المضادات الحيوية، وقد وجدوا انهم لا يعانون من الاكتئاب، وذلك في أكثر الأزمات التي مروا بها.

وأشار الباحثون، إلى أن نتائج هذه الدراسة اكدت أن العقاقير المضادة للالتهابات تلعب دورًا مضادًا للاكتئاب مع المرضى الذين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير، وأنهم آمنون بدرجة معقولة.

وقال البروفيسور إد بوليمر، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج، إن استخدام مجموعة من التدخلات المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، وربما بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون بالفعل دواءً تقليديًا مضادًا للاكتئاب بفوائد محدودة.

وأضاف بوليمر، أن ما يقرب من ثلث المصابين بالاكتئاب لا يستطيعون التخلص من أعراض الاكتئاب مع أدوية مضادات الاكتئاب، إلا أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات يمكنها أن تساعد في الحد من أعراض الاكتئاب.

وهناك أدلة متزايدة على أن الأدوية المضادة للاكتئاب قد تساعد في الشعور بعدم الرضا واليأس، لأن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات أعلى من المواد الكيميائية في دمهم مرتبطة بالالتهابات.

وتعتبر مسكنات الألم، وبعض المضادات الحيوية والاوميجا 3، والستاتين، والعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDS)، والتي تشمل الأسبرين والإيبوبروفين، يمكنها أن تؤثر على طريقة تنظيم العواطف في الدماغ، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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