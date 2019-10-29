لقاء الخميسي تكشف سر توترها وقلقها.. وتفاصيل عن أول حفل غنائي لها

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم حفل غنائي ويتضمن العديد من أنواع الموسيقى كالراب وغيرها، وأنها ما زالت في مرحلة كتابة الكلمات خلال الوقت الحالي.



وأضافت خلال لقائها في برنامج The Insisder بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي، أنها تسعى من خلال هذه الأغاني إلى نشر روح إيجابية بين الشباب خاصة مع حالة الاكتئاب التي يعاني منها العالم، وحثهم على العمل وتحقيق هدفهم.



وأكدت أنه لن يوجد فيديو كليب، وسيكون الحفل والتواصل مع الجمهور هو بداية الفرقة، مشيرة إلى أنها متوترة وخائفة من هذه المرحلة.

