مستشار الرئيس اللبناني عن استقالة الحريري: تطور هام

علق رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، على استقالة سعد الحريري، قائلا، إن استقالة "الحريري" هي تطور هام على صعيد معالجة الأزمة التي يمر بها لبنان منذ أسبوعين أو أكثر، متابعا: نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية على صعيد حل الأزمة الراهنة.



وأضاف "شلالا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن إقالة حكومة سعد الحريري كانت من بين المطالب التي رفعها المعتصمون والمتظاهرون في الساحات اللبنانية، مشيرا إلى أنها قد قوبلت بترحيب من المتظاهرين.



وأوضح أنه يبقى الآن المُباشرة في استشارات نيابية مُلزمة بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيحتاج وقت لأن هناك كتل نيابية لديها مطالب، متابعا: "هناك أكثر من تصور لصيغة الحكومة الجديدة".



