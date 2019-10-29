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عالم

زيادة حجم التبادل الطلابي بين الجامعات العربية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
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قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، إن الاتحاد سيزيد حجم التبادل الطلابي بين الجامعات العربية لتدريبهم على تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم العربي.

وأضاف سلامة - في بيان صدر عن مقر اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء- أن المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع للاتحاد يلعب دورا هاما في تنظيم دورات تدريبية في مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدان العربية لطلبة الجامعات العربية؛ لإكسابهم الخبرات المهنية والفنية والتقنية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل العربي.

وأكد الدكتور سلامة - خلال افتتاحه أعمال الملتقى الـ21 للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي لعام 2019 في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا والذي جاء بعنوان "دور ريادة الأعمال والإبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة الاقتصاد الوطني" - أهمية التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والأوروبية في المستقبل، مشيرا إلى نجاح التجربة الأوروبية في تدريب الطلبة على تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات التنموية.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأردنية ورئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الدكتور عبدالكريم القضاه، أن الجامعة تولي المجلس اهتماما خاصا وتقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف بالتعاون مع الاتحاد لإنجاح أعماله.

وأشار القضاه إلى التطور الذي يشهده الاتحاد ومؤسساته المتعددة من خلال إدارته الجديدة المتمثلة بالأمانة العامة للاتحاد وأمينها العام الدكتور عمرو سلامه الذي يتولى قيادة هذه المؤسسة العربية بانفتاح ونشاط لافت، انعكس بشكل مُباشر على حجم ونوعية الإنجازات والفعاليات المستمرة التي يقوم بها الاتحاد على كافة الأصعدة.

بدوره، أكد مساعد الأمين العام للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والذي يتولى الإشراف على المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد، أهمية هذه المؤسسات باعتبارها أذرع تنفيذية فاعلة تعمل على ترجمة خطط وبرامج الاتحاد إلى واقع ملموس بالتعاون مع الجامعات العربية التي تستضيف مقرات هذه المؤسسات وتقوم بتقديم الدعم اللازم لإنجاح أعمالها.

وأوضح رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الدكتور غالب الرفاعي أن الجامعة تُقيم علاقات مُتميزه مع الاتحاد وتشترك في مُعظم الفعاليات التي يتبناها الاتحاد ومؤسساته المُختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة سعت بكل جهد ممكن لإنجاح أعمال هذا المُلتقى وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية اللازمة.

وبين مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الدكتور فواز الزغول، أن الملتقى الإبداعي لهذا العام وافق على قبول 36 بحثًا لطلبة الجامعات العربية، مضيفا أن لجان التحكيم الخاصة ستقوم بإقرار البحوث الفائزة وإلان النتائج بعد استكمال إجراءات التحكيم الذي تقوم به لجان مُتخصصه تطبق معايير محددة.
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