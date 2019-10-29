1 نوفمبر.. عرض فيلم "إيخ" بكنيسة العذراء بالسويس

أعلنت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس، عن العرض الأول لفيلم "إيخ"، يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل في كنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس.



ويشارك بحضور العرض الأول لفيلم "إيخ" بالسويس الأنبا بموا، والفنان عاصم سامي وعدد كبير من نجوم الفيلم، بالإضافة لحضور عدد كبير من الشباب الجامعى بالإيبارشية.