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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
غادة موسىطباعة
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تعرف تطورات جديدة في حياتك المهنية والشخصية، لحسن الحظ انت تتمتع بقناعة كبيرة وإيمان بقضية تلاحقها للنهاية.
عاطفيًا: تبدو أكثر وثوقًا بنفسك ما يعكس صورة جيدة للشريك وتتخذ قرارًا وتدخل تغييرًا على حياتك العاطفية وتسمع جوابًا وتنطلق بحماسة.
صحيًا: تحتاج إلى الاسترخاء والسفر للأماكن الدافئة، لتستعيد نشاطك مرة أخرى، وتكون قادرًا على مواصلة العمل.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود، ويتيح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.
عاطفيًا: تتعزز الشعبية وتتدفق الإيجابيات. تعرف لقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة، باستطاعتك العمل على ايجاد الحلقة الضعيفة في سلسلة عواطفك أو حياتك الزوجية.
صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل، إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحيًا.
الجوزاء
مهنيًا: حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك.
عاطفيًا: لن تتأثر العلاقة المتينة بفتور الأجواء، ولا أنصح بعلاقة جديدة، المهم هو المحافظة على استقرار الأوضاع ورعايتها.
صحيًا: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلبًا على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية.
السرطان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك.
عاطفيًا: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك.
صحيًا: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحيًا.
الأسد
مهنيًا: افكار جيدة قد تلمع في رأسك، وتتغير بعض الاوضاع القاتمة وتضيء على مسألة خاصة جدًا.
عاطفيًا: تتحلى بشجاعة وإقدام وحماسة، تناقش بوضوح وتطرح افكارًا لامعة، يخضع لإرادتك الشريك وتكون النجم القائد، وتعرف تغييرات لمصلحتك.
صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.
العذراء
مهنيًا: بالرغم من وجو القمر في القوس في معاكسة برجك الا انك سوف تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.
عاطفيًا: الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.
الميزان
مهنيًا: يوم مطمئن ترتفع فيه المعنويات وتتحسن الأمور وتميل الى المرح والمشاركة، وتكون أم الكثير من التحديات والمضايقات.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنجح في تقوية الروابط معه.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقًا.
العقرب
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصًا أنك من القادرين على تخطي أي أزمة.
عاطفيًا: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها في السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط.
صحيًا: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة في تناول الطعام الدسم أو الأطعمة تلك الغنية بالتوابل الحارة.
القوس
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.
عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.
صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.
الجدي
مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من القوس امر معاكس لا يخدم مصالحك لذلك تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.
عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.
الدلو
مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.
صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في القوس يعاكسك لذلك كن أكثر انفتاحًا على الزملاء، وخصوصًا أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.
عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.
الحمل
مهنيًا: تعرف تطورات جديدة في حياتك المهنية والشخصية، لحسن الحظ انت تتمتع بقناعة كبيرة وإيمان بقضية تلاحقها للنهاية.
عاطفيًا: تبدو أكثر وثوقًا بنفسك ما يعكس صورة جيدة للشريك وتتخذ قرارًا وتدخل تغييرًا على حياتك العاطفية وتسمع جوابًا وتنطلق بحماسة.
صحيًا: تحتاج إلى الاسترخاء والسفر للأماكن الدافئة، لتستعيد نشاطك مرة أخرى، وتكون قادرًا على مواصلة العمل.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود، ويتيح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.
عاطفيًا: تتعزز الشعبية وتتدفق الإيجابيات. تعرف لقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة، باستطاعتك العمل على ايجاد الحلقة الضعيفة في سلسلة عواطفك أو حياتك الزوجية.
صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل، إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحيًا.
الجوزاء
مهنيًا: حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك.
عاطفيًا: لن تتأثر العلاقة المتينة بفتور الأجواء، ولا أنصح بعلاقة جديدة، المهم هو المحافظة على استقرار الأوضاع ورعايتها.
صحيًا: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلبًا على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية.
السرطان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك.
عاطفيًا: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك.
صحيًا: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحيًا.
الأسد
مهنيًا: افكار جيدة قد تلمع في رأسك، وتتغير بعض الاوضاع القاتمة وتضيء على مسألة خاصة جدًا.
عاطفيًا: تتحلى بشجاعة وإقدام وحماسة، تناقش بوضوح وتطرح افكارًا لامعة، يخضع لإرادتك الشريك وتكون النجم القائد، وتعرف تغييرات لمصلحتك.
صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.
العذراء
مهنيًا: بالرغم من وجو القمر في القوس في معاكسة برجك الا انك سوف تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.
عاطفيًا: الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.
الميزان
مهنيًا: يوم مطمئن ترتفع فيه المعنويات وتتحسن الأمور وتميل الى المرح والمشاركة، وتكون أم الكثير من التحديات والمضايقات.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنجح في تقوية الروابط معه.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقًا.
العقرب
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصًا أنك من القادرين على تخطي أي أزمة.
عاطفيًا: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها في السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط.
صحيًا: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة في تناول الطعام الدسم أو الأطعمة تلك الغنية بالتوابل الحارة.
القوس
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.
عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.
صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.
الجدي
مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من القوس امر معاكس لا يخدم مصالحك لذلك تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.
عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.
الدلو
مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.
صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في القوس يعاكسك لذلك كن أكثر انفتاحًا على الزملاء، وخصوصًا أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.
عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.