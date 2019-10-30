حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 30 أكتوبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تعرف تطورات جديدة في حياتك المهنية والشخصية، لحسن الحظ انت تتمتع بقناعة كبيرة وإيمان بقضية تلاحقها للنهاية.

عاطفيًا: تبدو أكثر وثوقًا بنفسك ما يعكس صورة جيدة للشريك وتتخذ قرارًا وتدخل تغييرًا على حياتك العاطفية وتسمع جوابًا وتنطلق بحماسة.

صحيًا: تحتاج إلى الاسترخاء والسفر للأماكن الدافئة، لتستعيد نشاطك مرة أخرى، وتكون قادرًا على مواصلة العمل.



الثور

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود، ويتيح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.

عاطفيًا: تتعزز الشعبية وتتدفق الإيجابيات. تعرف لقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة، باستطاعتك العمل على ايجاد الحلقة الضعيفة في سلسلة عواطفك أو حياتك الزوجية.

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل، إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحيًا.



الجوزاء

مهنيًا: حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك.

عاطفيًا: لن تتأثر العلاقة المتينة بفتور الأجواء، ولا أنصح بعلاقة جديدة، المهم هو المحافظة على استقرار الأوضاع ورعايتها.

صحيًا: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلبًا على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية.



السرطان

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك.

عاطفيًا: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك.

صحيًا: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحيًا.



الأسد

مهنيًا: افكار جيدة قد تلمع في رأسك، وتتغير بعض الاوضاع القاتمة وتضيء على مسألة خاصة جدًا.

عاطفيًا: تتحلى بشجاعة وإقدام وحماسة، تناقش بوضوح وتطرح افكارًا لامعة، يخضع لإرادتك الشريك وتكون النجم القائد، وتعرف تغييرات لمصلحتك.

صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.



العذراء

مهنيًا: بالرغم من وجو القمر في القوس في معاكسة برجك الا انك سوف تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.

عاطفيًا: الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع.

صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.



الميزان

مهنيًا: يوم مطمئن ترتفع فيه المعنويات وتتحسن الأمور وتميل الى المرح والمشاركة، وتكون أم الكثير من التحديات والمضايقات.

عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنجح في تقوية الروابط معه.

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقًا.



العقرب

مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصًا أنك من القادرين على تخطي أي أزمة.

عاطفيًا: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها في السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط.

صحيًا: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة في تناول الطعام الدسم أو الأطعمة تلك الغنية بالتوابل الحارة.



القوس

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.

عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.

صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.



الجدي

مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من القوس امر معاكس لا يخدم مصالحك لذلك تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.

صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.



الدلو

مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.

صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.



الحوت

مهنيًا: وجود القمر في القوس يعاكسك لذلك كن أكثر انفتاحًا على الزملاء، وخصوصًا أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.

عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.