تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بالإسكندرية لتفادي أخطار سقوط الأمطار

بدأت إدارة الكهرباء بحي وسط الإسكندرية، اليوم، تركيب الأبواب المفقودة لأعمدة الإضاءة العامة، وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط، وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.



حيث نفذت إدارة الكهرباء تركيب أبواب لأعمدة الإضاءة أعلى نفق قنال السويس أمام سور الأوليمبي، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وذلك لتأمين وعزل الأعمدة خاصة خلال الشتاء وموسم سقوط الأمطار، ويستمر العمل على جميع أنحاء الحى.



كما قامت إدارة النظافة بحي وسط اليوم، برفع مخلفات سقوط عقار بشارع علي بك بمحرم بك، لفتح الشارع للمارة والسيارات.