تأجيل محاكمة 47 متهما فى اقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفي هارون وعلي العسلي، تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما إخوانيا متورطين في اقتحام قسم شرطة سمالوط خلال أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013 لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل.



وقال مصدر قضائي، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود في القضية التي تعود إلى أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013 بينهم 32 متهما محبوسين والباقون مخلي سبيلهم ومفرج عنهم منهم 20 متهما قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الأول و27 متهما آخرين تم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم جميعا وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.



وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت بأحكام متفاوتة ما بين السجن سنة واحدة إلي المؤبد وبراءة 5 آخرين على 119 متهما من أبناء مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.