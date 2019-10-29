تركي آل الشيخ: "استمتع بلعب الخطيب.. بس أنا حريف بره الملعب"

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن أفضل ثلاث لاعبين يفضلهم على المستوى الشخصي.



وأجاب آل الشيخ عن سؤال أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي، حول الثلاث لاعبين الذيت يفضلهم، مجيبًا: "انا بستمتع بلعب الخطيب وماردونا بس أنا حريف بره الملعب".



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إتمام الصلح مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بعد زيارة مندوبه عبدالرحمن الحمود لبيبو فى منزله.