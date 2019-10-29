شرط تركي آل الشيخ لإقامة مباراة بين الأهلي وألميريا الإسباني

وضع تركي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، شرط وحيد لإقامة مباراة ودية بين الأهلي والفريق الإسباني التابع لآل الشيخ.



وقال تركي آل الشيخ خلال مداخله هاتفيه له مع أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي، إنه من الممكن إقامة مباراة بين الفريقين والأهلي هو من سيحدد الموعد، مع الوضع في الاعتبار أن تحديد الموعد سيكون بمقابل مادي يتم سداده للأهلي.



ووضع ال الشيخ الشرط الوحيد لإقامة المباراة وهو أن تكون بجمهور كامل العدد، قائلًا:"ندفع فلوس عشان نلعب مع الاهلي، بس بشرط أن الاستاد يكون مفتوح"، مضيفًا مازحًا "وأن يهتف الجمهور بهتاف واحد.. طال عمره حبيب أمه".



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إتمام الصلح مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بعد زيارة مندوبه عبدالرحمن الحمود لبيبو فى منزله.