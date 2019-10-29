عروض متنوعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بأسوان

أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني المقامة بمحافظة أسوان، فقرات من الفنون الاستعراضية لفرق من دول الكاميرون وزيمبابوي والجزائر ومصر، وذلك في ميدان المحطة بمدينة أسوان.



كما أقيمت عروض استعراضية لفرق من الكونغو الديمقراطية ومالاوي وناميبيا وأوغندا وفرقة مستشفى 57357، وذلك بمسرح "عروس النيل".



واستقبل المسرح الصيفي"فوزي فوزي" بكورنيش النيل بأسوان، عروضا استعراضية لفرق من المغرب وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية، وفرقة "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة.



كما أقيمت ورش الفن التشكيلي التي استمرت يوميا بالمناطق الأثرية بمشاركة فنانين من تنزانيا وتونس والسودان والمغرب ومصر وإيطاليا وإثيوبيا.



يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري بمحافظة أسوان، تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أسوان عاصمةً للشباب الأفريقي، وتقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية؛ بهدف دعم العلاقات المصرية الأفريقية والمصرية الصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي.