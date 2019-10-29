"تنفيذي الغربية" يخاطب الزراعة لاستثناء 4 قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية

أعلن محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على مخاطبة وزير الزراعة لإستثناء عدد من الأراضي لإقامة مشروعات نفع عام عليها، تتمثل في (قطعة أرض بمساحة 350م2 بقرية إدشاى كفر الزيات لإقامة محطة رفع صرف صحى – قطعة أرض بمساحة 360م2بقرية الهياتم المحلة الكبرى لإقامة محطة رفع صرف صحى– قطعة أرض بمساحة 2720م2 بقرية سبرباى طنطا لإقامة معهد ديني – قطعة أرض بمساحة 1408م2 بقرية قرانشو بسيون لإقامة مدرسة تعليم أساسي ).



وأضاف المحافظ في بيان له أن المجلس وافق ايضا على إطلاق إسم مدرسة شباب ميت عساس على المدرسة الصادر لها قبول التبرع بقرية ميت عساس مركز سمنود، بجانب الموافقة على قبول تبرع بعدد 3 ثلاجات 11 قدما لمديرية الصحة لتخزين الأنسولين والأدوية التي تحتاج درجات حرارة منخفضة لتخزينها.