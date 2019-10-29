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برلماني يُفجر مفاجآت بشأن واقعة سير قطار شبين القناطر بدون سائق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:07 م
النائب محمود بدر،
النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب
رباب الأهواني
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قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن بيان هيئة السكة الحديدية يحمل تناقضا بشأن واقعة سير قطار شبين القناطر بدون سائق، ثم يؤكد أن التحقيق مستمر.

وأضاف "بدر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "توجهت اليوم بمصاحبة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومجموعة من مجلس المدينة، أي لجنة حكومية، للوقوف على حقيقة ما حصل بناء على الشكاوى المُقدمة لي، وذهبنا إلى محطة القطار، وحكى لنا المواطنون كل ما حدث وهو ما ذكرته، بحسب تعبيره".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رقم القطار 415، واسم السائق فريد شوقي، المطلوب مواجهته بهذا الكلام أمام بيان السكة الحديدية، متابعا: إما أنا كاذب كنائب عن الشعب وأثير شائعات وبالتالي يجب محاسبتي، وإما أن هيئة السكة الحديدية ورئيسها يكذب ويجب محاسبته.

وكانت هيئة السكة الحديدة قد نفت ما أُثير ببعض المواقع الإلكترونية الإعلامية من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق، حيث أكد رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تُفيد أن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، أمس الإثنين، وأنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل؛ للتأكد من صحة ذلك، والتي نفت حدوث هذا الأمر وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.
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