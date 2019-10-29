الزعيم يعود لـ"فالنتينو" بعد "إجازة مطر"

يصور الزعيم عادل إمام مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «فالنتينو» بشكل شبه يومي، داخل موقع التصوير المخصص للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا للانتهاء منه وعرضه على عدد من القنوات الفضائية في موسم رمضان 2020.



وقال المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للمسلسل، إنه تم تصوير 60% من المشاهد، غالبيتها بين شوارع 6 أكتوبر والقاهرة، إضافة إلى موقع التصوير الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة مخرج العمل رامي إمام.



وأضاف: «أوقفنا تصوير العمل لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الماضية، والآن عاودنا التصوير مرة أخرى، بالتزامن مع بدء المخرج في أعمال المونتاج الخاصة بالحلقات التي تم تصويرها».



ووعد الجمهور بأن يشاهد صورة ومستوى تصوير «محترم وراق»، خاصة أنه تم مشاهدة ومراجعة الحلقات التي تم تصويرها أكثر من مرة لإظهارها على أفضل شكل، وهو الأمر الذي يتيحه تبقي فترة طويلة على حلول شهر رمضان المعظم.



وعما تردد حول تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية، قال: «الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويصور مشاهده بشكل عادي وانتهى من أغلبها، وسط كواليس مليئة بالكوميديا كعادته، وحب من كل العاملين في المسلسل، الذين يمنحهم بهجة كبيرة أثناء التصوير».



واختتم: «نحاول تقديم عمل جيد يعجب المشاهدين في رمضان المقبل، يتضمن قصة جيدة ومحتوي كوميدي محترم كما عودنا الزعيم عادل إمام طوال مشواره الفني، وإخراج وصورة متميزة من قبل المخرج رامي إمام، وتمثيل راقي من أبطال المسلسل كافة».



وتدور أحداث «فالنتينو» حول شخصية «نور عبد المجيد» الشهير بـ«فالنتينو»، الذي يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتندلع بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ما يدفعه للدخول في علاقات عاطفية، وذلك في إطار من الكوميديا.



والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.