تركي آل الشيخ: ناس حملوني مسئولية الأخطاء ومجلس الأهلي لم يدافع عني





وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ الصلح مع الخطيب، و كلف عبدالرحمن الحمود، الممثل الشخصي له، بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنزله للاطمئنان عليه.

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن بداية تعامله مع إدارة النادي الأهلي كانت سلسة وسهلة خلال الإدارة الحالية والسابقة.وأضاف آل الشيخ، خلال تصريحاته مع أبو المعاطي زكي، أن الأمر تطور مع الإدارة حتى المشروع الاستثماري.وتابع آل الشيخ: "المشكلة فيما حدث بعد ذلك دخل أطراف داخل النادي وتدخل أفراد من الدولة لتحذيره، فحبيت أخوض التجربة، ناس حملوني مسئولية الأخطاء ومجلس الإدارة لم يدافع عني".وأوضح آل الشيخ أن الرئاسة الشرفية في المملكة يؤخذ برأيه في القرارات بعكس ما ظهر لي في مصر.