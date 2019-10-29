نصائح للحفاظ على صحة العين في فصل الخريف

تعتبر العين من الأجهزة الحساسة عند الإنسان، لأنها تتأثر بالعوامل المناخية والتغذية.



وأوضح عدد من أطباء العيون بموقع "ويب ميد" نصائح مهمة لحماية العين خلال فصل الخريف ومنها:



التغذية الجيدة

صحة العين الجيدة تبدأ بالطعام، فالمواد الغذائية مثل الأحماض الدهنية أوميغا 3، لوتين، والزنك، والفيتامينات C وE تساعد في تحسين الرؤية خلال فصل الخريف، كما أن السبانخ واللفت من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على حماية شبكية العين، فضلًا عن الأسماك والبيض والمكسرات.



الإقلاع عن التدخين

التدخين يجعلك أكثر احتمالا للحصول على إعتام عدسة العين، وتلف العصب البصري الخاص بك، والضمور البقعي، بالإضافة للعديد من المشاكل الطبية الأخرى.



ارتداء النظارات الشمسية

يساعد زوج الظلال المناسب في حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، فالتعرض لها يعزز فرصك في إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.



استخدام نظارات السلامة

إذا كنت تستخدم مواد خطرة أو محمولة جوًا في الوظيفة أو في المنزل، فارتدي نظارات واقية من الأتربة والشظايا.



الابتعاد عن شاشة الكمبيوتر

النظر في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة جدا يمكن أن يتسبب في إجهاد العين، رؤية ضبابية، مشكلة في التركيز، عيون جافة، الصداع، بالإضافة إلى آلام الرقبة والظهر والكتف.