"الري" تبحث مع نواب الوادى الجديد أزمة شبكات المياه بالمحافظة

التقى المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والرى، مع عدد من المزارعين، وأعضاء مجلس النواب عن الوادى الجديد؛ لبحث أزمات تتعلق بوصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الاحتياجات حاليا.



وأكد رئيس مصلحة الري، أنه تم بحث طلبات المزارعين ومشاكل شبكات المياه، وعدم وصول المياه إلى النهايات، كما تم مناقشة طلبات واحتياجات المنتفعين بدوائرهم، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة فى التأكيد على وصول المياه لجميع المنتفعين ومستخدمي المياه للأغراض كافة من مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الوزارة والدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال السعدي، إن التوجه الدائم للوزارة هو الحرص على التفاعل والتجاوب المستمر مع أعضاء النواب ومع المستخدمين بما يذلل العقبات ويحقق متطلبات جميع المستفيدين في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية.