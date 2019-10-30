"سيكو".. أول هاتف مصرى يغزو أسواق أوروبا

تستعد الأسواق الأوروبية لاستقبال أول هاتف مصري الصنع، والذي يحمل اسم "Sico Nile X" والمعروف بـ"سيكو"، حيث يوفر مميزات جيدة بسعر معقول ومنافس للغاية.



وبحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة الشركة المصنعة للهاتف بأنه سيبدأ التصدير إلى من الصعيد، حيث مصنع سيكو، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية "سيكو"، حيث ستكون ألمانيا أول محطة بالهاتف.



ولعل ما يميز هاتف "Sico Nile X" مواصفاته الجيدة وسعره المنافس الذي يعادل 240 دولارًا تقريبا، والذى يأتي بشكل أنيق من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 165 جراما.



ويمتلك الهاتف شاشة "IPS" بمقاس 5.7 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض +HD، مع معالج MTK6750T ثماني النوى بتردد 1.5 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.



مع ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وقارئ بصمة إصبع تقليدية، ومنفذ USB Type C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، بالإضافة للقدرة على الاتصال مع شبكات 4G عبر شريحتي اتصال.



ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميجابيكسل، قادرة على تصوير الفيديوهات والتقاط 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.



بالإضافة إلى بطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع، ونظام تشغيل "أندرويد-7.0" نوجا.