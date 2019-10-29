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مؤمن سيد يكتب: الاخبار الزائفة وتأثيرها على المسار السياسي والاقتصادي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:43 م
مؤمن سيد عضو تنسيقيه
مؤمن سيد عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين
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عانت الكثير من الدول خاصة في الفترة الاخيرة، من تحديات وقعت تحت مسمى حروب الجيل الرابع، تأثرت بها الاجيال واستخدمتها بعض الدول والمؤسسات المشبوهة لبث سمومهم في عقول الشباب من وراء اقنعة مزيفة، وخلقت دعوات جميعها كانت مزيفة دعت لفتح  ابواب التطرف والتخريب وسعت لنشر الشائعات ودعم الفوضى وراء قناع الحريات والديمقراطية. 
وكان هناك تأثيرا كبير جراء نشر الأكاذيب على الدول في ضوء "حروب الجيل الرابع"، خاصة و إنّ الأخبار الزائفة والمضللة تستهدف المسار السياسي والاقتصادي، ويتم ترويجها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي لديها القدرة على الانتشار السريع، بهدف تزييف الوعي العام ثم إسقاط الدول، واثبتت الدراسات أنّ 83% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للأخبار الزائفة، واشارت هذه التقارير  إلى أنّ مصر في مقدمة الدول التي تتعرض للأخبار المضللة والزائفة.
 وتعد حروب الجيل الرابع أداة رئيسية لدى دول معينة لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها من خلال هدم دول العالم العربي الذي يشهد حروبًا ضروسة، فقد أصبحت تلك الحروب أهم الأسلحة لتفكيك أي دولة من خلال احتلال عقول المواطنين وتشكيكهم في نفوسهم وفي أي إنجاز تقوم به الدولة.
ولم يتوقف الخطر عند ذلك وانما تعد حروب الجيل الرابع من أخطر الحروب التي تهدد أمن واستقرار أي دولة، نظرًا لان الهدف منها بث روح اليأس والسلبية في نفوس المواطنين، والتشكيك في كل إنجازات الدولة، وفي هذا النطاق نجد ان تأثير الشائعات على كثير من الدول ساعد على زعزعة الاستقرار وانتشار الفوضى ، فعندما نجد طريق التنمية يزدهر وينمو نجد الشائعات تزيد وتنتشر، وهناك من أهل الشر يدفعون مبالغ طائلة لنشر الاكاذيب والشائعات التي تنال من استقرار الاوضاع وتخلق حرب فكرية تسعى من خلالها نشر السموم واستقطاب عقول الشباب  لتجذبه لها وتشحنه بأفكار مسمومة  ضد مؤسسات الدولة، من خلال الوصول اليه  من كل الاتجاهات وبشتى الطرق ، وقد يصل هذا التأثير إلى تجنيد بعض الشباب والسيطرة على عقولهم وتحويلهم لمشروع إرهابي متطرف يسعى لتدمير نفسه قبل اي شئ.
وهذا الخطر الذي يحيط بنا والذى يبث عبر  السوشيال ميديا التي  نستخدمها استخدام شبه يومى والذي نسعى جميعنا لمواجهتها، نحتاج إلى تكاتف الجميع لنشر الوعي، وتكوين حملات قوية تعيد الانتماء ومعنى حب الوطن لشباب يتلقى اغلب معلوماته عبر السوشيال ميديا، ويلقي بنفسه في احضان صفحات مشبوهة تحركه نحو هدم كل شيء.
وهذا ما ادركته الدولة المصرية، بداية من رئيسها السيد عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وبدأت في طريق الاهتمام بخطر حروب الجيل الرابع وسيطرته على عقول الشباب، فبدء العمل على رفع الوعي وعمل ندوات تثقيفية متخصصة في محاربة هذا الفكر وحماية ابنائنا.
*عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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