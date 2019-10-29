طبيب نفسى يؤكد: دراما العنف السبب وراء مقتل ضحية الكمسرى

شهد قطار vip المكيف رقم 934 خط "الإسكندريةــ الأقصر" أمس الأحد، حالة من الفزع بعد سقوط شابين من القطار في منطقة دفرة التابعة لمدينة طنطا، ما أدى إلى وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر.



وظهر خلال الفيديو الذي قام بتصويره أحد الركاب الموجودين فى القطار، رجلًا يحاول تهدئة الكمسري ومنعه من التعرض للشابين وعدم إرغامهما على النزول من القطار، إلا أن الكمسري لم يتنازل عن رغبته فى دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار.



وأثارت الحادثة الجدل فى الشارع المصرى، والذى اتهم البعض بأن "الرحمة " قلت بين البشر، الأمر الذى تسبب فى زيادة نسب العنف فى المجتمع.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد هلال، إستشارى الطب النفسي، أن السبب وراء التطبيق الأعمى للقانون، بالإضافة إلى انتشار جرائم العنف سواء بالدراما أو فى المجتمع.



وأضاف هلال، أن تكرار صور لقتل، ومشاهد العنف بالدراما، ساعدت بشكل كبير فى نشر العنف، وعدم الخوف على حياة الآخرين.



ويطالب هلال، بضرورة تقنين ما ينشر عبر مواقع التواصل وشاشات التلفاز، من أجل الحد من ظاهرة العنف التي أصبحت وباءً منتشرا بين المصريين.