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نور الشخ يكتب: البيضة والحجر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:39 م
د. نور الشيخ / عضو
د. نور الشيخ / عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين
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 إذا فسدت البيئة فلابد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد، مقولة خالدة بارزة مضيئة كتبها  الراحل محمود أبو زيد فى محطة سينمائية شامخة ..... البيضة والحجر.
وكأنه يقصد بالعقل سفينة نوح ،سفينة النجاة، السفينة التى حملت معها الحق والخير والإيمان ليحتموا بها من الطوفان الذى عصف بمن لم يُحكّم عقله وتَمرد على كل ما هو جميل وصحيح ونافع، فما أشبه الليلة بالبارحة وما أحوجنا إلى عقل نحتمى به من عشوائية الحياة وضباع الثقافة وخفافيش الظلام.
طالعتنا مصادر الأخبار الرسمية (وأُشدد على الرسمية) بضبط عدد من مثيرى الفتن المأجورين وعرضت إعترافاتهم بانتمائهم للجماعة الإرهابية وتنفيذهم لتعليمات إثارة البلبلة والتشكيك فى نزاهة القضاء وإثارة عاطفة العامة من الشعب وتحريضهم ضد الدولة نظير أجر مالى.
 وتصاعدت الشائعات وقادت التريند إلى أعلى التصنيف وتجاوب عدد كبير من الناس مع الشائعة عديمة المصدر المــُحرضة ضد الدولة فى حين أنهم لم يطلعوا على بيان النائب العام الصادر فى نفس الشأن لإيضاح حالة التشكيك السائدة والفصل المــُبين بين الحق والخديعة .
هذا المشهد ليس الأوحد ولكنه شاهد على حالة المعرفة الفوضوية التى آلت إليها حياة البشر موخراً، وهى الخلط بين ما هو صحيح وخاطئ والنافع والضار ومعها تنامت عمليات فقد الكثير من المعرفة وبشكل مفاجئ من جراء استخدام التقنيات وزادت معدلات الاستخدام الضار او غير الاخلاقى للمعرفة وهو ما يخدم الأشرار فى الدول وجماعات العنف مما أدى الى توحش المعرفة مع تطور ادوات الحرب الالكترونية حتى أصابنا التآكل الذاتى للمعرفة.
صور لنا الراحل أحمد زكى فى هذا الفيلم فساد العقل وفساد المعرفة، وكيف أصبح العامة والسادة لا يصدقون سوى الأكاذيب ويدافعون وعنها ويكذبون الحقائق، حتى ان الدجال شخصياً أعترف لهم ولكنهم لم يصدقوه، فقد أصابتهم لعنة تآكل المعرفة فتفوقوا على الدجال نفسه فى الضلال والخداع وترويج الأكاذيب بعفوية غير مقصودة بعد أن تمكن منهم.
 تحكيم العقل ضرورة وليس رفاهية.......قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه الندم
*عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين 
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