ولي العهد السعودي يلتقي وزيري الطاقة والخزانة الأمريكيين وكوشنر

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، وبحثوا خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللقاء تم على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.



وحضر اللقاء عدد من مسئولي البلدين على رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد وآخرين.