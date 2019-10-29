ورشة عمل لوضع سياسات حماية الطفولة بالإسكندرية

بدأت اليوم، فعاليات ورشة العمل الثانية لوضع السياسة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، والتي أقيمت بمركز التدريب والصحة الإنجابية، وتستمر لمدة يومين.



بحضور ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، فوزي إمام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير المكتب الفنى بفرع ثقافة الإسكندرية، ونائب عن مدير فرع التأمين الصحى، ومنسقى اللجان العامة بالمديريات (الثقافة، الشباب والرياضة، التعليم، الصحة، التضامن)، وأعضاء اللجنة العامة والفرعية لحماية الطفولة بالأحياء.



يذكر أن الورشة الأولى، والتي أقيمت في 19 سبتمبر الماضي تناولت وضع السياسة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ويأتى هذا من خلال برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر.