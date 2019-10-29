خطة تشغيل 32 بئرا جوفيا بالواحات البحرية

واصل قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ خطة مشروعات موازنة العام الجديد، لاستكمال عدة أعمال ضمن الاستراتيجية الوطنية، من خلال حفر آبار جوفية وتوصيل التيار الكهربائي لها واستخدام مواسير بلاستيك، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الكهرباء ومواجهة فترات الانقطاع، بهدف تحسين كفاءة مياه الري وتدوير المياه.



وبدأت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز وتشغيل ٣٢ بئرا جديدا لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى، والتى تتضمن أعمال الخرسانة المسلحة للغرف والأحواض ومنها "بئر الشيخ أحمد، وبئر الساحل"، وتشغيلها بالطاقة الشمسية للحد من استهلاك الكهرباء ومواجهة فترات انقطاعها.



وقال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتى ضمن استراتيجية إدارة الموارد المائية الجوفية المتاحة تستهدف تعظيم الاستفادة منها لتحقيق الاستدامة والحفاظ على التنمية نظرًا لأهمية المخزون الجوفى فى مواجهة معدلات الفقر المائى وتوفيرها فى المناطق التى لا تتوافر بها ترع ومصارف.