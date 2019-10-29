الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محمد سالم يكتب: مفتاح هدم الدول "الشائعات"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:31 م
د. محمد سالم عضو
د. محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
طباعة

تعد الشائعات أهم آلية يتبعها أهل الشر لزعزعة أمن و استقرار الدول وإضعاف الروح المعنوية للشعوب، وفقد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، ومحاولة تعطيل الدولة المصرية عن الاستمرار في استكمال مسيرة البناء، وفي الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية إنطلاقة قوية  في مختلف المجالات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة  في الملف الاقتصادي والامني، تأتى حملات  أهل الشر في نشر الشائعات، ولكن فشلت الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته السياسية بسبب الترابط بين افراد الشعب المصري وحرصهم علي عدم ضياع الدولة المصرية مرة أخري والانجراف الي حافة الهاوية.

كما حذر الرئيس السيسي خلال المؤتمر الثامن للشباب من نشر وتداول الشائعات المغلوطة نظرًا لما تمثله من خطورة على الدولة المصرية، كما تبذل الأجهزة الأمنية جهود مضاعفة في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يقوم المركز الاعلامي لمجلس الوزراء برصد وتحليل الشائعات والرد عليها وتوضيح المعلومات المغلوطة وأظهار الحقائق ، وذلك للتصدي لمحاولات الإضرار بالأمن العام والسلم المجتمعي.

وتلعب قناة الجزيرة القطرية دوراً تحريضياً وعدائياً تجاة الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر الاكاذيب والاخبار المفبركة وتناول السلبيات دون ابراز أي ايجابيات في ظل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لتهيج الشعب المصري، كما تسعي في تشوية أي حدث تاريخي عظيم للدولة المصرية حيث قامت بتناول خبر نصر اكتوبر المجيد علي انة انتصار الجيوش العربية في تحرير شريط ضيق علي الضفة الشرقية لقناة السويس، واهملت بطولات الجندي المصري خلال المعركة اثناء صيامة وقدرتة علي تدمير خط برليف وتحطيم كبرياء الجيش الاسرائيلي المغرور الذي لا يقهر.

وتلعب تركيا ايضاً دورًا مزعزعًا للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تأوي وتدعم مجموعة من المنظمات والجماعات الارهابية وتتخذ منها منصات لضرب الاستقرار في مصر وبعض الدول المجاورة من خلال تصدير الارهاب والافكار المتطرفة ونشر الشائعات، وفي الوقت الذي تدعم فيه مصر والسعودية والأردن والإمارات الجيش الليبي، تدعم تركيا و قطر جبهات الإسلام السياسي لتعزيز أدوار الجماعات المتطرفة في ليبيا، لتقويض استقرار  وامن مصر، وعودة الإخوان إلى السلطة، وذلك بسبب توجهات أدروغان السياسية تجاه الدولة مصر.

لذا وجب تضافر جهود مؤسسات الدولة في توعية المصريين بأساليب حروب الجيل الرابع التي تتبعها الدول والجماعات الارهابية للتحريض والتضليل ونشر الاكاذيب لهدم الدولة مصر.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

منذ حوالي 11 ساعة

"شيطان قطر" خطط لاغتيال "بن سلمان" مقابل 10 ملايين دولار (فيديو)

منذ يوم

"لم ينفعه نفوذ أسرته".. شاهد ذعر محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" داخل المحكمة

منذ حوالي 10 ساعة

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

أيام زمان

في حفل الكرة الذهبية..يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

ads

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

ممارسة التمارين الرياضية ضرورة.. تعرف على التوقيت المناسب

كيفية التخلص من نزلات البرد خلال ساعات

بوصيلات الشعر تكشف مرض انفصام الشخصية مبكرًا

الأطعمة التي تزيد من مرض الصدفية وطرق علاجها والوقاية منها

الرئيس نيوز

"الوزير" يشكل لجنة لبحث خروج قطار "دون سائق" في شبين القناطر

مخيون: أثيوبيا تماطل في "سد النهضة" لتضعنا أمام الأمر الواقع

يونس مخيون: سيناء تتعرض لمؤامرة دولية.. والإخوان تكفرّنا

النائب العام يأمر بحبس رئيس القطار 4 أيام على ذمة التحقيقات

منوعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس الصلح مع الخطيب

تركي آل الشيخ: ناس حملوني مسئولية الأخطاء ومجلس الأهلي لم يدافع عني

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

كشكول

"هندسة شبين" تشارك بسيارة صديقة للبيئة في مسابقة "EVER"

مجلس جامعة مطروح يناقش سبل التفاعل مع فئات المجتمع

"الخشت": حظر الشعارات السياسية والحزبية بانتخابات الطلاب

جامعة عين شمس تبرز إدراجها ضمن ١٤ جامعة مصرية فى تصنيف US NEWS

إسلام سياسي

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو

غضب سلفي على وزير الأوقاف بسبب ياسر برهامي


زيت وسكر

انفوجراف.. ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل

فوائد “الأفوكادو” لصحة الجسم

أسعار البيض في نهاية اليوم الثلاثاء

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

«متحف داخل شقة».. هنا عاش أديب نوبل الصربى إيفو أندريتش

"رحلة سعيدة" يقدم حفلة إضافية غدًا الأربعاء

أثر القصة فى المجتمع بثقافة جنوب سيناء

"طقوس السمو" عرض مستوحى من أشعار صوفية

صفحتنا ع الفيس بوك