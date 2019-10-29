محمد سالم يكتب: مفتاح هدم الدول "الشائعات"

تعد الشائعات أهم آلية يتبعها أهل الشر لزعزعة أمن و استقرار الدول وإضعاف الروح المعنوية للشعوب، وفقد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، ومحاولة تعطيل الدولة المصرية عن الاستمرار في استكمال مسيرة البناء، وفي الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية إنطلاقة قوية في مختلف المجالات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة في الملف الاقتصادي والامني، تأتى حملات أهل الشر في نشر الشائعات، ولكن فشلت الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته السياسية بسبب الترابط بين افراد الشعب المصري وحرصهم علي عدم ضياع الدولة المصرية مرة أخري والانجراف الي حافة الهاوية.

كما حذر الرئيس السيسي خلال المؤتمر الثامن للشباب من نشر وتداول الشائعات المغلوطة نظرًا لما تمثله من خطورة على الدولة المصرية، كما تبذل الأجهزة الأمنية جهود مضاعفة في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يقوم المركز الاعلامي لمجلس الوزراء برصد وتحليل الشائعات والرد عليها وتوضيح المعلومات المغلوطة وأظهار الحقائق ، وذلك للتصدي لمحاولات الإضرار بالأمن العام والسلم المجتمعي.



وتلعب قناة الجزيرة القطرية دوراً تحريضياً وعدائياً تجاة الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر الاكاذيب والاخبار المفبركة وتناول السلبيات دون ابراز أي ايجابيات في ظل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لتهيج الشعب المصري، كما تسعي في تشوية أي حدث تاريخي عظيم للدولة المصرية حيث قامت بتناول خبر نصر اكتوبر المجيد علي انة انتصار الجيوش العربية في تحرير شريط ضيق علي الضفة الشرقية لقناة السويس، واهملت بطولات الجندي المصري خلال المعركة اثناء صيامة وقدرتة علي تدمير خط برليف وتحطيم كبرياء الجيش الاسرائيلي المغرور الذي لا يقهر.

وتلعب تركيا ايضاً دورًا مزعزعًا للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تأوي وتدعم مجموعة من المنظمات والجماعات الارهابية وتتخذ منها منصات لضرب الاستقرار في مصر وبعض الدول المجاورة من خلال تصدير الارهاب والافكار المتطرفة ونشر الشائعات، وفي الوقت الذي تدعم فيه مصر والسعودية والأردن والإمارات الجيش الليبي، تدعم تركيا و قطر جبهات الإسلام السياسي لتعزيز أدوار الجماعات المتطرفة في ليبيا، لتقويض استقرار وامن مصر، وعودة الإخوان إلى السلطة، وذلك بسبب توجهات أدروغان السياسية تجاه الدولة مصر.

لذا وجب تضافر جهود مؤسسات الدولة في توعية المصريين بأساليب حروب الجيل الرابع التي تتبعها الدول والجماعات الارهابية للتحريض والتضليل ونشر الاكاذيب لهدم الدولة مصر.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين