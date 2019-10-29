بالصور.. أحمد موسى يكشف عن لقاء الإرهابي خيري عمر بـ"أردوغان"

كشف الإعلامي أحمد موسى عن لقاء الإرهابي الهارب خيري عمر مع عناصر الجماعة الإرهابية، قائلا إن الإرهابي خيري عمر، الهارب مع عناصر الجماعة الإرهابية، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن مصالحهم الشخصية أهم من الوطن.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن هناك صورًا تجمع خيري عمر بـأردوغان وأيمن نور.



وعلق مقدم برنامج "على مسسئوليتي" على صور لـ الإرهابي الهارب خلال قص الشريط برفقة أردوغان وأيمن نور، قائلا: "مش عارف كانوا بيفتتحوا سجن أو كباريه أو ملهى ليلي جديد، تقريبا حاجة منهم".





