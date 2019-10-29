"البناءون 12".. آلاف العرب والأجانب العاملين فى المشروعات القومية الكبرى: لم نشعر بالغربة داخل مصر

جاءوا إلى مصر بحثًا عن فرص عمل فى المشروعات القومية الكبرى، التى بدأت الدولة تنفيذها فى السنوات الأخيرة، وتعددت مجالاتها حتى استوعبت الآلاف من العرب والأجانب، إلى جانب الملايين من أبناء الوطن.

ومع تزايد المشروعات، ارتفع أعداد هؤلاء العاملين والفنيين والمهندسين الأجانب، حتى وصلت، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ٢٠١٨، إلى ما يقرب من ١٥ ألفًا من عشرات الجنسيات العربية والأجنبية، يعملون فى مختلف التخصصات والقطاعات الاستثمارية، بنسبة ارتفاع بلغت ٩.٧٪ عن ٢٠١٧.



«الدستور» التقت بعض هؤلاء الأجانب المشاركين فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، ورصدت كيفية التحاقهم بهذه المشروعات، وأسباب مجيئهم إلى مصر، بالإضافة إلى طبيعة تعاملهم مع المصريين العاملين معهم فى هذه المشروعات العملاقة.



يانج فينج تشين: العمل مع المصريين «ملهم» لذكائهم



منذ عام انتقل «يانج فينج تشين»، ٤١ عامًا، من دولته الصين الشعبية إلى مصر، من أجل المشاركة فى تنفيذ برجى «c2» و«c3»، داخل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن عمله، قال «يانج»: «أعمل فى مجال الصلب بوزارة الهندسة المدنية بالصين، وانتقلت مع الشركة المنفذة إلى منطقة الأعمال، ورغم عملى فى بعض الدول العربية من قبل، وعلى رأسها دولة الإمارات، التى مكثت فيها نحو ١٠ سنوات، إلا أن حياتى بمصر كانت الأفضل». وأضاف: «التعامل مع المصريين سهل وسلس، ورغم اختلاف اللغة بيننا إلا أنى لم أجد أى صعوبة فى التفاهم معهم، رغم أنى أتحدث أحيانًا بلغة الإشارة أو عن طريق اللوحات الإرشادية، التى وضعتها لنا الشركة، كما أن لغة العيون وتعبيرات الوجه تعد أساسًا فى التعامل، ومن خلالها أدرك ما يطلبه منى زميلى المصرى».

وعن طبيعة عمله وإقامته بمصر ذكر: «أسكن بمنطقة المال والأعمال، داخل مبان أقامتها لنا الشركة خصيصًا، وأقضى أنا وزملائى من الصينيين أوقاتًا جيدة مع المصريين، سواء خلال ساعات العمل، التى تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة مساء، أو فى أوقات السمر ليلًا، ويمكن القول إن العمل مع المصريين ملهم، لأن لديهم صبرًا كبيرًا على الأعمال الشاقة وذكاء حقيقيًا فى تعلم كل ما هو جديد».



.. وتشانج لى:تجمعنى بهم الروح الطيبة.. وألعب معهم تنس الطاولة

بعدما دقت عقارب الساعة لتعلن بدء فترة الراحة للعاملين بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضل عدد من المصريين والصينيين، من بينهم «تشانج لى»، البالغ من العمر ٤٦ عامًا، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، التى بنتها الشركة المنفذة خصيصًا للترويح عنهم فى غير أوقات العمل. وأثناء مشاهدته إحدى مباريات تنس الطاولة، التى تجمع أحد اللاعبين الصينيين بنظيره المصرى، قال «تشانج لى»: «عملت لمدة ٨ سنوات فى عدة دول إفريقية، من بينها ليبيا والكونغو، ودائما ما كان اختلاف اللغة هو أكبر التحديات التى تواجهنى، رغم أنى كنت أعمل وقتها فى المكتب الرئيسى للشركة الصينية، ما يقلل كثيرا من التعامل مع هذه الجنسيات، لكن الوضع فى مصر مختلف تمامًا».

وأضاف عامل الفولاذ، التابع لوزارة الهندسة المدنية الصينية، أن الشركات المنفذة تحاول دائما بناء علاقات جيدة بين الصينيين والمصريين، كما تحاول أن تمتد هذه العلاقات خارج العمل، وأن تستمر فى فترات الترويح عن النفس بعد العمل الشاق الذى يقومون به سويًا.

وأوضح: «ألعب تنس الطاولة مع العمال المصريين وهم ودودون جدًا، ولديهم حب كبير للغتهم العربية، ودائمًا ما يحاولون تعليمى بعض الكلمات التى أنساها سريعًا، ثم يكررونها فى صبر، فى الوقت الذى أحاول فيه أيضًا تعليمهم بعض الكلمات الصينية».

وتابع: «الاختلافات بين اللغتين كبيرة جدًا، لذا غالبا ما نضحك كثيرا فى هذه الأوقات، التى تغلب عليها الروح الطيبة التى تجمعنا سويًا».



موسى: الصدفة السعيدة قادتنى للمشاركة فى تنفيذ محور الملك سلمان



منذ عامين، جاء موسى حمدين، ٢٢ عامًا، من السودان الشقيق إلى مصر، بحثًا عن فرصة عمل، بعدما ضاقت به السبل فى بلاده، ثم بدأ العمل حدادًا لدى إحدى الورش فى منطقة الهرم، ثم أصبح أحد العمال المشاركين فى تنفيذ مشروع محور الملك سلمان بالجيزة. عن عمله قال: «هذه هى المرة الأولى التى أشارك بها فى تنفيذ مشروع قومى ضخم، ورغم أنى كنت أعمل حدادًا باليومية فى المرحلة الأولى من المحور، التى انتهت منذ أسابيع قليلة، إلا أنى أتطلع للاستمرار وأرغب فى أكون عاملًا أساسيًا فى المراحل التالية، حتى يتم تسليم المشروع».

وأضاف: «حصلت على هذا العمل عن طريق صاحب الورشة، التى كنت أعمل بها، بعدما اتفق مع أحد المهندسين بإحدى شركات المقاولات المنفذة، فى ظل حاجتهم لأحد عمال اليومية ولمدة شهر واحد فقط، إلا أن العمل استمر بعد ذلك». وواصل: «فى البداية كنت أشعر بالفرح لكون هذا العمل يعد وسيلة إضافية لجنى الأموال، لكن سعادتى زادت بشكل كبير بعدما أدركت أنى أعمل فى تنفيذ مشروع ضخم يتحدث كثيرون عن دوره فى تسهيل الحركة المرورية للمواطنين المصريين».

وعن علاقته بزملائه من العمال المصريين قال: «منذ اليوم الأول لعملى شعرت بالتجانس بينى وبينهم، فالشعب المصرى هو الأقرب لقلوب وعقول السودانيين».

وتابع: «كثير من السودانيين يعيشون بمصر منذ سنوات طويلة، ويعملون بها ولم يواجهوا أى مشاكل، فمصر تستوعب الكثير من العرب وليس السودانيين فقط، خاصة فى مثل هذه الفترات، التى تشهد تنفيذ مشروعات ضخمة تحولها إلى وجهة للشباب الباحثين عن عمل».



.. وإبراهيم: أتمنى أن أكون أحد المساهمين فى بناء العاصمة الجديدة



قال إبراهيم عبدالفتاح، ٣٠ عامًا، إن مصر أصبحت قبلة له ولغيره من الشباب السودانيين الباحثين عن فرص عمل، فى ظل كثرة المشروعات، التى يجرى تنفيذها حاليا على أرض الواقع، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج دائما إلى حرفيين وعمال باليومية لتنفيذ المهام المختلفة.

وعن عمله أوضح: «بدأت مع مجموعة مكونة من ٤ شباب سودانيين العمل فى مشروع محور الملك سلمان منذ حوالى شهر، كحدادين باليومية، وعقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عدنا للعمل فى إحدى ورش الحدادة بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة». وذكر أن «فرص العمل بالسودان كانت قليلة فى السنوات الماضية، لذا تركت والدى هناك وأتيت إلى مصر منذ حوالى ٣ سنوات بحثًا عن عمل، وانتقلت بين أكثر من مهنة وفى أكثر من مكان إلى أن وجدت عملًا بالورشة التى أعمل بها حاليا منذ ما يقرب من عام، وكان هذا العمل فاتحة الخير علىَ وعلى زملائى، ومن خلاله حصلت على الفرصة بمشروع محور الملك سلمان».

وأشار «إبراهيم» إلى أنه يتمنى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن يكون له دور فى بنائها، موضحا أنه سيشعر بالسعادة البالغة حال انضمامه لفريق العاملين بهذا المشروع الضخم الذى يتحدث عن الجميع.





بدرو أجار:لا أشعر بالغربة.. وأشارك أصدقائى المسلمين إفطار رمضان والتنزه فى العيد

من إسبانيا، جاء «بدرو أجار»، ٤٣ عامًا، ليعمل مهندسًا بمشروع مجمع «بنبان» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان، بعدما علم بحاجة الشركات العاملة بالمشروع إلى مهندسين متخصصين فى هذا المجال، عبر الموقع الرسمى للمشروع. عن وظيفته بالمشروع قال: «أنا مسئول عن اختبارات الكهرباء بالمشروع، وعملى يكون قبل أن يبدأ العمال تشغيل ألواح الطاقة الشمسية بمحطة التوليد، والتأكد أن أحدًا منهم لن يصاب بأذى حال تشغيلها».

وأضاف: «لم أشعر يومًا بأننى غريب عن المصريين، ومنذ اليوم الأول وأنا أشعر بمعاملتهم الجيدة، كما أنى أشعر بالفخر والسعادة بسبب مشاركتى فى هذا المشروع الكبير». وتابع: «الحياة فى مصر مختلفة عنها بإسبانيا لكنها أكثر راحة، كما أنى لست مسلمًا لكنى رغم ذلك أشارك العمال المصريين المسلمين فى إفطارهم برمضان، وأخرج معهم فى العيد للتنزه، وتجربة العمل بالمشروع أضافت لى الكثير من الثقافة المصرية ما زاد من التفاهم وتبادل الخبرات بينى وبين العمال والمهندسين المصريين».





ماريو أريان:«بنبان» أهم تجربة عملية فى حياتى.. وأضاف لى الكثير

فى ٢٠١٤، جاء المهندس «ماريو أريان»، ٤٥ عامًا، من الهند، ليعمل أولًا فى أحد المطاعم، قبل أن يستقر فى عمله بإحدى شركات المقاولات، ويتولى عددًا من الأعمال الإدارية التى أهلته ليكون مديرًا لأحد مواقع العمل بمشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان.

عن فترة عمله بمصر يقول: «فور انتدابى من الشركة، التى أعمل بها لإدارة أحد المواقع بمشروع بنبان، فوجئت بالترحاب الكبير من المصريين، ولاحظت كم الاحترام والود الذى يسود التعامل بيننا».

وأضاف: «أعتبر عملى بمشروع بنبان واحدًا من أهم التجارب العملية فى حياتى، فعملى بالمشروع أضاف إلىّ الكثير من الخبرة، خاصة أن مصر تعد حاليا واحدة من الدول الأكثر تميزًا فى هذا المجال، لذا أحاول قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبراتهم فى مجالى الهندسة والطاقة الشمسية».





الهروجى: تخوفت فى البداية وحاليًا أعتبر نفسى مصريًا

«أحببت التعامل مع العمال والمهندسين المصريين، رغم تخوفى من صعوبة التأقلم معهم فى البداية».. بهذا بدأ المهندس الأردنى «أبوالحسن الهروجى»، ٣٨ عامًا، حديثه عن تجربته بمصر، التى أتى إليها مع أبنائه وألحقهم بمدارسها قبل ٣ سنوات فقط.

وقال: «قبل مجيئى إلى مصر كنت أعمل فى وظائف مختلفة كلها تتعلق بمجال الكهرباء، وتنقلت فى المناصب حتى أصبحت أتولى حاليا منصب مدير الصيانة والتشغيل بمشروع بنبان بأسوان».

عمله، كمسئول عن صيانة الآلات والمعدات فى المشروع، استلزم بقاءه بموقع العمل ساعات طويلة، كما يوضح، لذا كانت لديه تخوفاته من صعوبة التأقلم مع العمال والمهندسين المصريين المشاركين فى المشروع.

وقال «أبوالحسن»: «فى البداية كنت متحفظًا فى تعاملاتى، وكنت قليل الحديث مع المصريين، وأذهب للعمل فى سيارتى الخاصة لتقليل الاختلاط معهم قدر الإمكان، لكنى فوجئت بأن لهم طريقة خاصة تسهل التأقلم والتعامل كثيرًا، وبمجرد التعود عليها بدأت ألاحظ روحهم الجميلة التى سهلت الكثير من الأمور».

وتابع: «أحببت التعامل مع المصريين كثيرًا، فى ظل روحهم المرحة وطبيعتهم الاجتماعية، وتخليت بعدها عن سيارتى الخاصة وأصبحت أذهب للعمل فى سيارة العمال والمهندسين وبرفقتهم ما زاد من التقارب بيننا كثيرًا، والآن أعتبر نفسى واحدًا منهم».





