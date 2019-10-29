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حوادث

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:33 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
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أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن حادثة القطار رقم ٩٣٤ التابع للسكك الحديدية، والذي شهد مأساة مصرع شاب أثناء قفزه من القطار وإصابة آخر.

وأوضحت النيابة أن النائب العام أمر بحبس المتهم "مجدي. إ. م - رئيس القطار رقم ٩٣٤ بهيئة السكك الحديدية"؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المجني عليهما محمد عيد عبدالحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، استقلا القطار ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري للعربة رقم ٤ من القطار رقم ٩٣٤ حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة بدون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار؛ وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته؛ فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفى، إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير أحمد علي، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم للواقعة؛ فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.

بينما أمر النائب العام بندب أعضاء نيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار؛ فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها.

وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفين، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (Controller Train Automatic)؛ للوقوف على سرعته تحديدا وقت الواقعة، تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا إلى الحقيقة.

ومازالت النيابة العامة تتلقى التقارير الفنية، ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ إجراءات التحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة؛ وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الإجراءات
وبما يؤول إليه التصرف في القضية.

وتحذر النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزييف الحقائق؛ أو تصف الأمور بغير مسمياتها؛ وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي
الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة؛ وغايتها تحقيق المصلحة
العامة؛ وأن أولى أولويات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.
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