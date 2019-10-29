استعراض خطة حماية الشواطئ من تغيرات المناخ

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ، بخصوص متابعة أعمال حماية الشواطئ لمجابهة التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة وأهم المشروعات المنفذة.



وقال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة قومية شاملة على 3 مراحل لمواجهة جميع المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية.



وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم استكمال تنفيذ أعمال تدعيم وحماية شواطئ المدن الساحلية ضمن خطة العام المالى الجديد، ومنها الإسكندرية ومطروح ورشيد، للحد من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان كثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.