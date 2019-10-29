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بوجاتي تحتل صدارة قائمة سرعة السيارات لعام 2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تتسابق شركات السيارات الرياضية العالمية، علي طرح أخف وأسرع السيارات، مضيفين خلالها لمسات متطورة من الرفاهية والقوة.

وكان موقع "the manual" الأمريكي، قد سجل أسرع السيارات الرياضية التي تم تسجيلها خلال عام ٢٠١٩، وتصدرت Bugatti Chiron Super Sport، المرتبة الأولي كأسرع سيارة في العالم، حيث تصل لسرعة 304 كيلو مترات في الساعة.

واحتلت "Hennessey Venom F5" المرتبة الثانية بسرعة قصوي تصل لـ 301 كيلو متر في الساعة، وتصل من سرعة 0 الي 250 في اقل من 30 ثانية فقط.

وتنضم SSC Tuatara للمرتبة الثالثة بسرعة قصوي وصلت لـ 300 كيلو متر في الساعة.

وتصل سرعة "Koenigsegg Agera RS" لـ 278 كيلو مترا في الساعه لتحتل خلاله المرتبة الرابعة.

لتنضم مرة أخري hennessey بطراز "venom gt" بسرعه قصوي تصل لـ 270.

وواصلت بوجاتي الإيطالية تواجدها بالقائمة بموديل "Veyron Super Sport" بسرعة قصوي تصل لـ 268 كيلومترا في الساعة.
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