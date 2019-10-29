قريب ضحايا قطار الأقصر يكشف عن تفاصيل صادمة

قال محمود بصري، ابن عم المتوفي في حادث اصطدام قطار بضائع بسيارة أجرة في منطقة الكرنك شمال الأقصر، إن أولاد عمه تجار مواشي ويحرصون على الذهاب لسوق الثلاثاء أسبوعيا في الأقصر، موضحا أنهم أثناء سيرهم بسيارتهم على مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر اصطدموا بجرار القطار رقم 2420.



وأضاف "بصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة والسلطات المحلية في محافظة الأقصر على علم بأن المزلقان الذي شهد حالة التصادم يمر عليه الآلاف يوميا ولم يتم تطويره منذ فترة كبيرة.



وأشار إلى أنه منذ 45 يوما شهد هذا المزلقان أيضا مصرع سيدة عمرها 46 سنة أثناء اصطدام قطار بها وتوفيت في الحال، علاوة على أنه منذ 60 يوما أيضا كانت هناك عربة كارو تحمل مزارعا ولولا العناية الإلهية لمات الرجل أيضا أثناء اصطدام القطار بعربته الكارو، ولكنه قفز من على العربة لينجو من موت محقق.



وأوضح أن ذلك المزلقان الذي يشهد حوادث بشكل مستمر لا توجد به أي إرشادات للحفاظ على حياة المارة والمواطنين، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر طورت كورنيش الأقصر بمئات الملايين، ولكن المزلقان الذي يمر من خلاله الغلابة والبسطاء لم يتم تطويره منذ عقود.



وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر صباح اليوم.





