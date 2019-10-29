مجلس جامعة مطروح يناقش سبل المشاركة في تجميل الميادين

ناقش مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، سبل مشاركة الجامعة في تجميل أحد ميادين المحافظة، حتى يشعر المجتمع بدور الجامعة المؤثر في المجتمع.



واستعرض المجلس سبل مشاركة جامعة مطروح في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تمثل استراتيجية القضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكذلك تنظيم الجامعة لمعرض متحرك، ومعرض دائم للتعريف بكل إنجازات الجامعة في شتى القطاعات، وإصدار مجلة علمية في مجال العلوم، وتفعيل دور الجامعة في التفاعل مع كل فئات المجتمع المطروحي في شتى المجالات، لتطوير الجامعة والمجتمع المحيط بها ككل.



ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير قسم العلوم النفسية، ومنح طلاب بكلية التربية درجة الليسانس في الآداب والتربية شعبة التعليم الأساسي، ومنح طلاب كلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية دور صيفي 2019 بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طلاب كلية الطب البيطري درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر 2019 بعد أدائهم التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية.