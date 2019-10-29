النيابة تطلب سرعة التحريات في قتل سائق أتوبيس بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس سائق دراجة بخارية "توك توك"، بتهمة قتل سائق أتوبيس، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما على أولوية المرور فى منطقة المرج، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى المطرية التعليمى بوصول جثة سائق أتوبيس مصاب بطعنة نافذة بالصدر.



وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير المجنى عليه بأتوبيس "مينى باص" نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق توك توك، وقام على إثرها الأخير بطعنه بمطواة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال الأمن من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.