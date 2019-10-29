أحمد موسى عن استقالة "الحريري": شجاع واستجاب لمطالب المتظاهرين

علق الإعلامي أحمد موسى، على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قائلا، إن سعد الحريري كان شجاعا واستجاب لمطالب المتظاهرين.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعد الحريري فعل مثلما فعل والده رفيق الحريري الذي اغتاله حزب الله في فبراير 2005.



يُذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمت كافة أنحاء لبنان.



