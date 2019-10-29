سيد أبوزيد يكتب: لنتضامن جميعًا مع شعبنا العربى السورى

اقترب جيشنا العربى السورى من تحقيق النصر الكامل والنهائى على أعدائه، وذلك باستعادة السيطرة على كامل الأراضى السورية «المدن، والقرى، والنجوع» من براثن التنظيمات الإرهابية المتطرفة المسلحة، سواءً كانت جبهة النصرة حاليا- القاعدة سابقا- أو داعش، وغيرهما من الميليشيات المسلحة، وإنهاء مخطط التفتيت، والتقسيم للأراضى السورية، وتدمير بنيتها التحتية، وجميع مقدرات الشعب السورى الصامد فى مواجهة هذه المؤامرة المدمرة التى قادتها أمريكا، وإسرائيل، وتركيا، وقطر، والدول الغربية، خاصة بريطانيا.

هذه الميليشيات المسلحة والمخربة خرجت من أحشاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتنظيم الدولى، حيث تم تجميع كل المتطرفين والإرهابيين من جميع أنحاء العالم فى معسكرات الاعتقال، والتوقيف على الأراضى العراقية الخاضعة لإشراف القوات الأمريكية، إبان فترة احتلالها العراق، وفى القلب منها المخابرات المركزية الأمريكية، وأيضًا على الأراضى التركية تحت إشراف المخابرات التركية، وبدعم مالى غير محدود من قطر، حصيلة بيعها الغاز، وكانت بمثابة جيوش محمولة، وبعد معارك ضارية خاضها جيشنا العربى السورى البطل نجح فى تحرير الأراضى والمدن فى الجنوب السورى، ووصل للحدود مع جيش الكيان الصهيونى الذى يحتل الجولان السورى، وانتقل إلى الشمال السورى، حيث محافظة إدلب، وشرق الفرات حيث القوات العسكرية الأمريكية، ويتواجد فى الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبى، التى قام بزيارتها الرئيس بشار الأسد منذ أيام قليلة لتفقد القوات، ويلتقى جنوده وضباطه، وسبق ذلك قيام الطائرات السورية والروسية بشن غارات على المناطق التى أطلق عليها «خفض التصعيد فى شمال غرب سوريا» قبل لقاء أردوغان ببوتين للتأكيد على عدم الاستجابة لمحاولات الأعداء وضع العراقيل أمام الجيش السورى، والانحراف عن تحرير إدلب، وتحقيق النصر الكامل على الفاعلين الأساسيين للمؤامرة على وطنه، وشعبه «أمريكا، تركيا»، وأوضح ذلك القائد بشار الأسد، حينما قال: «إن معركة إدلب هى الأساس لحسم الحرب فى سوريا، كنا وما زلنا نقول إن معركة إدلب هى الأساس لحسم الفوضى والإرهاب فى كل مناطق سوريا، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرًا متقدمًا، والمخفر المتقدم يكون فى الخط الأمامى عادة، لكن فى هذه الحالة المعركة فى الشرق، والمخفر المتقدم فى الغرب لتشتيت قوات الجيش العربى السورى». كما قال: «إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض»، وهو صادق القول، حيث قامت المجموعة الإرهابية من الميليشيات الموالية لتركيا بالاستيلاء على مخازن القمح، وسرقت أصنافًا عديدة منه، ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن تركيا بدأت بزراعة القمح السورى على أراضيها، واعترف مسئول تركى بقوله: «جلبنا بواسطة الهلال الأحمر القطرى ١٧ صنفًا من القمح المهدد بالاختفاء، ٩ منها لصناعة المكرونة، و٨ للخبز»، لافتًا إلى أن سوريا تحتضن قرابة ٢٤ صنفًا من القمح، وأنه سيتم جلب بذور من بقية الأصناف فى إطار المشروع ذاته.

بالإضافة إلى أن قطاع الإنتاج بمختلف أنواعه فى سوريا خلال سنوات الحرب التسع تعرض لحملة ممنهجة من التخريب طالت بشكل أساسى بنيته التحتية عبر السرقة والنهب والتدمير على يد الجماعات والميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا، خاصة بمدينة حلب، التى تعد قلعة الصناعات السورية، وكانت المدينة السورية الأولى التى تعرضت منشآتها الصناعية الضخمة لعمليات مدبرة للتخريب والسرقة، حيث قامت هذه الجماعات بتفكيك أكبر الآلات الإلكترونية والمعقدة الباهضة الثمن ونقلها إلى الأراضى التركية، ووصلت لحد شحن مصانع بأكملها بشاحنات ضخمة للأراضى التركية.

أما عملية سرقة النفط، سواء السورى أو العراقى، فمن المعروف أن تنظيم داعش قام بالاستيلاء عليه ووصل لحد أنه عين وزيرًا لتصريفه وبيعه فى الأسواق العالمية، وثبت تورط صهر أردوغان نفسه فى عمليات تسويق البترول المسروق من الآبار العراقية والسورية فى الأسواق العالمية، ولعل الفاعلين الأساسيين للمؤامرة على شعبنا العربى السورى، بالإضافة إلى إسرائيل، أيقنوا عقب هذه الجرائم، التى ارتكبوها، أن تحقيق الجيش العربى السورى انتصاره الكامل والنهائى واسترداد كامل أراضيه سيفتح هذه الملفات، وسيتم عرضها على الرأى العام العالمى من خلال الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، فسارعوا بعملية غزو الجيش التركى الأراضى السورية تحت مسمى «نبع السلام»، فهذه العملية تمت بالتنسيق الكامل بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وأردوغان.

وأمام كل المخاطر والأهوال التى يتعرض لها شعبنا السورى الصامد لا بد من تضامن عربى واسع أبسطه عودة السفارات السورية للبلاد العربية التى أغلقتها، وعودة عضوية سوريا لجامعة الدول العربية، أى للحضن العربى، وأن أى مقصر فى هذا سيلعنه التاريخ، ولنهب لنصرة جيشنا العربى السورى والتضامن كل التضامن مع شعبنا السورى، وحقه فى استرداد كامل أراضيه وجميع ثرواته.. والموت لأعدائه.

