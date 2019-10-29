بـ"الشعر الأحمر".. أسما شريف منير تشارك في حفل "tarte cosmetics" بدبي

شاركت خبيرة التجميل أسما شريف منير، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها، أثناء حضورها حفل خاص بمستحضرات تجميل "tarte cosmetics" في دبي.



وظهرت "أسما" بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت بدلة باللون الفوشيا، كما اعتمدت لون شعر أحمر، ومكياج صاخب بعض الشيء.



يذكر أن أسما منير تشارك مع والدها الفنان الكبير شريف منير، تقديم برنامج "أنا وبنتي"، وهو برنامج اجتماعي فني، يستضيف عدد من نجوم الفن.



