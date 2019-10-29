باليرينا الحلويات.. ميرفت الدسوقى أشهر مصنعى الشيكولاتة: «مابكلهاش»

ارتبطت الشيف ميرفت الدسوقى بحالة حب نادرة مع الشيكولاتة حتى باتت من أشهر مصنعيها فى مصر، ووصلت شهرتها إلى بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية، وأصبحت الجاليات الأجنبية تطلبها بالاسم لإعداد منتجات معينة فى أعياد ميلاد الملوك والملكات.

وقالت «ميرفت»، فى حوارها مع «الدستور»، إن لديها العديد من الأحلام التى تسعى لتحقيقها فى المستقبل، ومن أهمها تشكيل فريق لتمثيل مصر فى المناسبات الدولية، خاصة أن الشيكولاتة لا تعد منتجًا عاديًا فقد، بل تعتمد عليها اقتصادات بعض الدول بشكل كامل.

■ كيف بدأت علاقتك بصناعة «الشيكولاتة»؟

- تعلمت من فن الباليه، الذى مارسته فترة، الإبداع والابتعاد عن الروتين، وكثيرًا ما سافرت إلى الخارج بصحبة زوجى وكنت أبحث باستمرار عن شىء يملأ حياتى، حتى اكتشفت «عالم الشيكولاتة» من الإنترنت، وقررت أتعلم وأدرس كيف يتم عمل الشيكولاتة بأشكال متنوعة وجميلة.

■ هل صناعتها تحتاج إلى دراسة؟

- نعم، أعتقد أن إعداد الشيكولاتة بأشكال مختلفة هو فن يحتاج إلى دراسة، وعلى من يريد تعلمه أن يتعامل مع الأمر وكأنه فى معمل علمى، يحتاج إلى موهبة ودراسة.

■ هل تتقدم صناعة الشيكولاتة فى مصر؟

- علينا الاعتراف بأن صناعة الشيكولاتة فى مصر غير متقدمة، على الرغم من أن مصر رائدة فى العديد من المجالات، وعلينا ألا نستهين بمنتج الشيكولاتة لأن هناك اقتصادات دول قائمة عليها.

■ ما مقترحاتك للنهوض بها؟

- الاهتمام بجودة المنتج وعدم النظر إليه كسلعة ترفيهية، لأن «الشيكولاتة» يمكن أن تعود بالنفع علينا، وإذا استطاعنا الوجود بقوة فى السوق المحلية فيمكننا الانتقال إلى السوق العالمية، وهذا يحتاج إمكانيات وعمالة مدربة وآلات تصنيع، وعلى المستثمر المصرى الدخول بقوة فى هذا المجال.

■ هل اختلفت النظرة إلى «الشيكولاتة» عن السابق؟

- قديمًا كانت الثقافة السائدة هى الشيكولاتة المزينة والملفوفة بالأوراق الحمراء والخضراء، وكان الشراء بالكيلو، ومع الجيل الجديد أصبح الأمر مختلفًا، فالشباب يختارون من خلال الإنترنت أصنافًا متنوعة من الشيكولاتة، وأصبح الاعتماد الأول والأخير على الجودة وليس الكم.

■ ما أغلى أنواعها وأجودها؟

- هناك شركة فرنسية تبيع الكيلو الخام بنحو ٦٠٠ جنيه، وبالنسبة لى أجود أنواع الشيكولاتة هى البلجيكية.

■ هل تُقبِل المرأة على تعلم هذا الفن؟

- أرى أن الشيكولاتة لا تحتاج حيزًا كبيرًا أو إمكانيات ضخمة، فهو مجال مناسب للمشروعات الصغيرة، وهى من أكثر المجالات المناسبة للمرأة، فالشيكولاتة تحتاج الأنامل الرقيقة لتشكيلها.

■ ماذا عن أبرز صنّاع الشيكولاتة عالميًا؟

- بيير ماركولينى، وباتريك روجر، وهما نجمان فى هذه الصناعة ولديهما فروع للشيكولاتة على مستوى العالم.

■ كيف جاء قرار ترشيحك لعضوية الجمعية البلجيكية المصرية لرجال الأعمال؟

- كنت أمتلك محلًا للشيكولاتة فى المعادى، وبالصدفة زارنى وفد من السفارة البلجيكية وحرص أعضاؤه على دعمى وترشيحى لعضوية الجمعية البلجيكية المصرية لرجال الأعمال، الأمر الذى أعطانى دفعة كبيرة جدًا فى هذا المجال، وشعرت بأننى سأكون نقطة وصل بين مصر وبلجيكا فى صناعة الشيكولاتة.

■ حدثينا عن تشكيل الجمعية.. هل تضم أعضاءً مصريين؟

- نعم، الجمعية مكونة من أعضاء من بلجيكا ومصر، ويوجد بها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين الذين لديهم استثمارات قوية فى بلجيكا، ونجتمع باستمرار مع السفيرة لمنافشة تحسين اقتصاد البلدين.

■ ماذا عن أهم الفعاليات التى شاركتِ فيها؟

- فى مارس الماضى شاركت فى «ليلة الشيكولاتة البلجيكية»، وكانت مناسبة مهمة لمرور ١٠٠ عام على الشيكولاتة البلجيكية، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلى السفارات فى مصر وقدمنا شيكولاتة بلجيكية بتصنيع مصرى، وأعتبر أن الشيكولاتة هى أجمل السفراء بين البلاد.

■ ما علاقتك بهيئة الاستثمار؟

- أتواصل مع الهيئة باستمرار، كما أنها رشحتنى لأكون من بين المسئولين عن تصنيع الشيكولاتة المصرية، وكان الهدف هو العمل بقوة فى السوق المصرية وإبهار العالم بالمنتجات التى يتم تصنيعها محليًا.

■ ماذا عن دورك فى عيد ميلاد الملكة إليزابيث؟

- رشحتنى الجالية الإنجليزية فى مصر لإعداد شيكولاتة بحضور السفير البريطانى وعدد كبير من الدبلوماسيين احتفالًا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث، وكان ذلك فى عام ٢٠١٣، وأعياد ميلاد الملوك والملكات يتم الاحتفال بها فى جميع أنحاء العالم وتحتفل بها الجاليات فى كل مكان.

■ كيف أسستِ مركز تعليم «فن الشيكولاتة» فى مصر؟

- وجدت أن الشيف المصرى ليست لديه فكرة عن تصنيع الشيكولاتة، بجانب اعتماده على الطرق التقليدية وتغيب عنه فكرة تحوّل صناعة الشيكولاتة إلى علم وفن، وهذا سبب تقدم بعض الدول فى هذا المجال، لذا قررت تأسيس مركز تعليم «فن الشيكولاتة»، ومن خلاله يتم تدريب الشيفات على استخدام الترمومتر وقراءته لأن فروق درجات الحرارة تؤثر على المنتج من حيث الانصهار والتشكيل.

■ هل هناك إقبال على التعلم؟

- نعم، البعض لديه مشاريع صغيرة لتصنيع الشيكولاتة، وهناك أيضًا أصحاب مصانع وعاملون فى مجال السياحة ومذيعون فى برامج الطبخ، جميعهم يتدربون فى المركز بهدف تحسين الجودة والارتقاء بالخدمة.

■ ما الدافع وراء نجاحك؟

- أستمد إلهامى من الفشل، لأن طريقى لم يكن سهلًا أبدًا، فطوال عملى كانت نسبة عدم النجاح هى الأعلى، ومع ذلك لم أتوقف عند كل فشل وإنما أدرس أسبابه وأعمل عليها، فهى التى تعطينى دفعة للنجاح القادم.

■ ماذا عن أحلامك المستقبلية؟

- أحلامى لا تنتهى، وأتمنى أن يصبح مركز تعلم الشيكولاتة مشهورًا جدًا، كما لدى أمل وحلم وهو تكوين فريق مصرى للمشاركة فى المسابقات العالمية لإظهار اللمسات المصرية الأصيلة، وننافس على المستوى الأوروبى ونصدر للأسواق العالمية لأننا نمتلك بالفعل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

■ وأخيرًا.. هل تأكلين الشيكولاتة باستمرار؟

- لا، أنا ذواقة فقط، أصنع الشيكولاتة ولا آكلها.

